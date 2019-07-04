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04.07.2019
Военно-промышленный курьер

Создан эскизный проект палубного вертолета "Минога"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолета "Минога", формируется техническое задание (ТЗ) для открытия опытно-конструкторских работ по этой машине, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"У нас работа принята. Это уже не научно-исследовательская работа, это результат уже эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу", - цитирует А. Богинского ТАСС.

Он подчеркнул, что "это будет абсолютно новая машина".

Говоря о составе вооружения и характеристиках нового вертолета, Богинский отметил, что "любой заказчик идет по пути унификации вооружения, хотя понятно, что есть особенности применения вооружения на палубных машинах".

В мае 2018 года Богинский сообщал, что работы над эскизно-техническим проектом перспективного морского вертолета "Минога" должны быть завершены в первом квартале 2019 года.

Ранее генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев сообщал, что перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Камов
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