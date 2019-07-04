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04.07.2019
Известия.ru

В Госдуме раскрыли схему поставок Канадой вооружения Украине

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Депутат Госдумы Александр Шерин предположил, что Канада будет поставлять Украине старую бронетехнику, списанную странами НАТО в рамках программы перевооружения.

Накануне, 2 июля, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада внесла Украину в список стран, которым можно поставлять оружие. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Оттава и Киев уже "договорились о поставках бронетехники", но президент не раскрыл деталей соглашения.

"По сути дела блок НАТО, который периодически проводит перевооружение, нуждается в том, чтобы военную технику утилизировать. А это стоит денег. Для того чтобы не тратиться на утилизацию военной техники, они будут ее еще и продавать, извлекать прибыль", — сказал депутат Шерин.

Он отметил, что денег на западную технику новейшего образца у Украины нет, а в долг ей никто не продаст. При этом самая конкурентная в мире военная техника по качеству и цене у России, но Киев не станет закупать ее у Москвы.

Схема станет источником коррупции для украинских политиков, уверен парламентарий. "США в открытую выходят из всех соглашений в области международной безопасности. И теперь Канада будет выступать в качестве посредника, как стиральная машина, отмывочная", — заключил депутат.

В свою очередь сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение. Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие с 2017 года. Тогда в перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Россия неоднократно отмечала, что такая "поддержка" может привести к эскалации конфликта в Донбассе, где украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

В феврале сообщалось, что из воинской части на Украине украли американскую военную технику.

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