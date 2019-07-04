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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Южный военный округ получил в этом году около 80 единиц новой и модернизированной бронетехники

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Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А на учениях мотострелковой бригады. Архивное фото
Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А на учениях мотострелковой бригады. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Более 250 единиц новой и модернизированной техники поставлено в войска Южного военного округа (ЮВО) с начала года, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Более 250 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск ЮВО с января 2019 года. Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3", - сказал Астафьев.

Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 20 современных комплексов спутниковой и радиосвязи. Также за полгода авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступил новый боевой патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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