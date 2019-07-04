Южный военный округ получил в этом году около 80 единиц новой и модернизированной бронетехники

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Более 250 единиц новой и модернизированной техники поставлено в войска Южного военного округа (ЮВО) с начала года, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Более 250 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск ЮВО с января 2019 года. Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3", - сказал Астафьев.

Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 20 современных комплексов спутниковой и радиосвязи. Также за полгода авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступил новый боевой патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160.