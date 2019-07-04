Пентагон активизирует борьбу с "армейским" ожирением
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Командование специальных операций США (SOCOM) рассматривает предложение перевести американских солдат на кетогенную диету - режим питания, при котором из рациона почти полностью исключаются углеводы.
По мнению экспертов ведомства, такая мера повысит боеготовность военнослужащих и поможет им сбросить лишний вес, поскольку проблема ожирения остро стоит в ВС США.
Если Пентагон переведёт военных на кетодиету, им придётся отказаться в том числе и от пиццы и пива, которые присутствуют в армейских столовых. Новый режим питания планируется опробовать в подразделениях "морских котиков", цитирует РТ американские СМИ. Аналитики указывают, что инициатива может исходить от лоббистов, которые стремятся изменить рынок военных поставок.
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