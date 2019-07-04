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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки после получения доступа к $150 млрд замороженных активов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: www.instagram.com/Trump

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подверг критике Иран за то, что страна, поучив после заключения соглашения по его ядерной программе $150 млрд, замороженных за рубежом в рамках санкций, нарушила условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран нарушал 150-миллиардную (плюс $1,8 млрд наличными) ядерную сделку с Соединенными Штатами и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они (иранцы - ИФ) нарушили договоренности о лимите запасов (урана - ИФ). Нехорошо!", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в том, что Иран получил доступ к замороженным средствам, Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму.

СВПД предусматривает, что в случае подтверждения МАГАТЭ свертывания иранской ядерной программы, Тегеран получает доступ к более чем $100 млрд замороженных активов.

Позже глава Центробанка Ирана опроверг сообщения об объеме иранских активов, заблокированных на Западе в результате введения антииранских санкций.

"Только $29 млрд, а не $100, как это преподносит зарубежная пресса, принадлежат Центральному банку Ирана", - сообщил он.

Тегеран 8 мая текущего года объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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