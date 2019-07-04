Ракетные пуски Китая в Южно-Китайском море не способствуют миру и стабильности в этом районе мира - Пентагон

Сближение китайского корабля Luyang с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море, 2 октября 2018 года.

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Пуски Китаем ракет в Южно-Китайском море не способствуют миру в этом районе и противоречат утверждениям китайский властей о стремлении создать там обстановку стабильности, заявил официальный представитель Пентагона Дэйв Истбурн.

"Я не собираюсь говорить от имени всех суверенных государств региона, но уверен, что они согласны с тем, что поведение КНР противоречит ее заявлениям о желании принести мир в регион, и, очевидно, такие действия являются актами, предназначенными для запугивания других претендентов (на спорные острова в Южно-Китайском море - ИФ)", - сказал Истбурн.

Он добавил, что министерству обороны США известно о пусках Китаем противокорабельных баллистических ракет в Южно-Китайском "с рукотворных островов недалеко от архипелага Спратли (китайское название Наньша - ИФ)".

Ранее о пусках Китаем таких ракет сообщил американский телеканал NBC.

Представитель МИД КНР накануне на брифинге отказался комментировать это сообщение, переадресовав журналистов к министерству обороны КНР.

Пекин официально объявлял о проведении военных учений в районе между островами Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские), которые начались в минувшие выходные и должны завершиться в среду, предупредив о недопустимости судоходства в этом районе.