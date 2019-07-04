Артиллерия Тихоокеанского флота на Камчатке расстреляла "вражеский десант" по наводке беспилотников в ходе учений

Петропавловске-Камчатской. 3 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке подразделение реактивной артиллерии морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнило стрельбу по целеуказаниям, выданным беспилотными летательными аппаратами, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

К решению задач полевого выхода артиллерийские подразделения приступили на полигоне "Радыгино" в пригороде Петропавловска-Камчатского.

"По замыслу учения расчетам боевых машинами БМ-21 предстояло отработать нанесение огневых ударов по статичным и движущимся целям, имитирующим высадку десанта на побережье с кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

После совершения марша артиллеристы сходу заняли огневые позиции и, получив указания с беспилотных летательных аппаратов, провели стрельбу по одиночным и групповым целям условного противника на дальности от 6 до 12 километров.

В ходе учения отрабатывалось взаимодействие с приданными подразделениями. Во время огневого поражения условного противника расчеты РСЗО "Град" выполняли стрельбу с открытых и закрытых огневых позиций.