Info (Чехия): подорвет ли система С-400 единство НАТО? США угрожают Турции санкциями

"Мы его просто хотим!", - говорит турецкий президент и не собирается отказываться от закупки российской ЗРК С-400. Трампа это не устраивает настолько, что он угрожает Анкаре экономическими санкциями. Таким образом, существует опасность, что закупка российских ракет еще больше рассорит двух союзников, которые по-прежнему, пусть и весьма вяло, продолжают сотрудничать в рамках НАТО.

Эти двое (Трамп и Эдоган) не слишком жалуют друг друга, хотя оба сделаны из одного теста. А возможно, в этом и кроется причина. Так или иначе, но интересы их стран конфликтуют. Нынешний спор из-за желания Турции закупить российские комплексы С-400 - только пик, а не причина спора, у которого есть как военный, так и технический и политический аспект.

Во времена холодной войны США и Турцию объединял враг - советский лагерь, а также тот факт, что националистическая Турция искала гарантии безопасности и социальные модели на Западе. С приходом Эрдогана и, что главное, его идеологов ориентация Турции изменилась: теперь Анкара снова глядит на Восток и, как в османские времена, хочет возглавить исламский (суннитский) мир.

Что касается конкретных разногласий с США, то наиболее иллюстративен один факт: американские военные обучали и вооружали сирийских курдов из "Отрядов народной самообороны". Американцы помогали им в боях с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ред.). Однако силы "Отрядов народной самообороны" во многом разделяют постмарксистскую идеологию и стратегические цели своих турецких соплеменников из "Рабочей партии Курдистана". А значит, США (пусть и сражаясь с исламистами) помогали сирийским курдам, которых Турция, как и сепаратистов из "Рабочей партии Курдистана", считает своими злейшими врагами.

Сам Эрдоган упрекает США в том, что они приютили у себя исламского лидера Фетхуллаха Гюлена. Сначала он были близким союзником президента, но потом в 2014 году два лидера рассорились. Теперь турецкая пропаганда преподносит Гюлена, который с 1997 года проживает в Пенсильвании, как родоначальника всего зла. В том числе он обвиняется в провалившемся путче летом 2016 года, после которого в армии провели масштабные чистки.

СМИ уже много раз предполагали, что Трамп с его коммерческой жилкой выдаст духовного лидера Турции, где ему, вероятно, грозит смертная казнь. Но теперь подобное развитие событий кажется маловероятным. И все же причин недолюбливать США у Эрдогана намного больше. Так, США и Турцию разделяет отношение к Израилю, а также отчасти спор вокруг Кипра между Анкарой и Афинами.

Однако до сих пор, несмотря ни на что, стратегические интересы двух государств, обладающих крупнейшими вооруженными силами среди всех членов НАТО, превалировали. Теперь этим отношениям предстоит еще одно испытание - комплексами С-400. Турция хочет поставить себе на вооружение этот зенитный ракетный комплекс, один из самых мощных на планете (хотя и переоцениваемый, прежде всего российской пропагандой). Эрдоган, который любит рассуждать о самодостаточности и передовой технической оснащенности, по его собственным словам, хочет со временем "устранить зависимость от зарубежных поставок вооружений". На практике это означает, с одной стороны, поддержку собственного производства, а с другой, диверсификацию поставщиков, которая зашла так далеко, что армия страны-члена НАТО собирается закупить не только американские истребители F-35, но и российский комплекс С-400. Кстати, первоначально Эрдоган вынашивал идею о совместном турецко-российском производстве систем с обозначением С-500. Но Москва на это не пошла.

Соединенные Штаты ясно дали понять, что подобная турецкая политика их не устраивает. Американский аргумент звучит так: С-400 не совместимы с вооружениями альянса, а значит, применить эти комплексы в ходе совместных операций НАТО будет проблематично. Но что еще важнее, США предлагают Анкаре собственные системы "Пэтриот". Трамп очень любит надавить на союзников, чтобы они закупали американское оружие, а затем пользуется этим как козырем в глазах избирателей и промышленников у себя дома. Вообще США опасаются того, что российские эксперты получат в Турции доступ к F-35 и усовершенствуют свои зенитные ракетные системы настолько, что смогут без труда уничтожать американские самолеты. Проще говоря, американцы боятся, что если поставят Турции современную технику и все необходимые технологии, то фактически преподнесут их России на блюдечке с голубой каемочкой.

Сейчас все стороны заняли оборонительную позицию. Для эгоцентричного Эрдогана воинственный диалог с американцами постепенно превращается в вопрос чести (как национальной, так и собственной). Россия радуется, ведь она сможет вбить клин между союзниками в ненавистном НАТО, а кроме того, заключить отличную сделку. США же пытаются заставить Турцию отказаться от своего решения, да так активно, что даже угрожают ей санкциями. Президент Турции заявил, что на саммите представителей крупнейших мировых экономик "Большой двадцатки" побеседует с американским коллегой. Но на субботней встрече США и Турция так и не приблизились ни на шаг к разрешению спора. По-прежнему остается вопрос, что Эрдоган может предложить Трампу, который был и остается коммерсантом даже в политике.

Павел Новотны (Pavel Novotn)