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03.07.2019
Интерфакс-АВН

В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу

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HMS Duncan
Британский эсминец HMS Duncan.
Источник изображения: http://www.seaforces.org/

Стамбул. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

По имеющимся данным, они примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, начавшихся в понедельник в северо-западной части Черного моря, в которых также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. В настоящее время британский и канадский корабли идут в направлении Одессы.

Как сообщалось, в минувшую субботу в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Carney, также оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Тем временем, российские военные заявили, что будут отслеживать действия ракетного эсминца ВМС США Carney.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Карни" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - заявили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

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