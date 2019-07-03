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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 2 июля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что если белорусы не хотят служить в армии, то он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ, но это чревато потерей суверенитета.

"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, если белорусы не хотят служить в армии и защищать страну, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация.

Один из них - обратиться за защитой в НАТО.

"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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2 комментария
№1
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Вот и разница от России, где "гарант" анонсировал  отказ от призывной армии: «Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование» (12.04.2019)
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№2
03.07.2019 21:21
Цитата, q
По словам президента, если белорусы не хотят служить в армии и защищать страну, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация.
Один из них - обратиться за защитой в НАТО
За защитой от самодурства самого Лукашенко или от чего?
Цитата, q
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию
Из приведенных цитат не следует, что он "не хочет в Россию".
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