Минпромторг предлагает снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров станкоинструментальной отрасли

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ предлагает вывести силовые ведомства из-под запрета на закупку товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

По этому документу, силовые ведомства смогут закупать импортные товары станкоинструментальной промышленности для нужд обеспечения безопасности страны при условии, что речь идет о закупке одной единицы товара стоимостью до 2 млн рублей.

Это исключение Минпромторг предлагает распространить на ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, МВД РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии, на управделами президента РФ, Следственный комитет РФ и Главное управление спецпрограмм президента РФ.