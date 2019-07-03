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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты ЗРС С-400 в Крыму на фоне американо-украинских морских маневров привели в высшую степень боеготовности в рамках учений

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Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Соединение противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в Крыму приступило к проверке боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению", - сказал Астафьев.

Он сообщил, что в ходе движения на полигон расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С" обеспечили прикрытие с воздуха зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф".

"В ходе практической части расчеты ЗРК С-400 "Триумф" совершили марш в назначенный позиционный район и выполнили развёртывание комплексов в боевое положение", - сказал представитель ЮВО.

На позиции зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. После этого боевые расчеты оперативно сменили стартовые позиции, переместив и развернув "Триумфы" в запасном районе.

В проверке боеготовности задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

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