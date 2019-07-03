Специальный платежный механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одной транзакции с Ираном - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Специальный платежный механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции во вторник министр напомнил, что европейцы предложили сформировать механизм, который позволил бы Ирану беспрепятственно продавать нефть и получать за это деньги.
"Механизм такой они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС", - сказал Лавров.
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