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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Ливия будет втянута в затяжную гражданскую войну в случае дальнейших неудач Хафтара - эксперт

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Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии
Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.
Источник изображения: © REUTERS, Esam Omran Al-Fetori

Обе стороны конфликта в Ливии проявляют интерес к Москве как глобальному игроку и посреднику

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Ход боевых действий в районе Триполи дает основание прогнозировать дальнейшую сдачу позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифа Хафтара, начавшей весной наступление на столицу, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Мария Махмутова.

"На данный момент военную кампанию Хафтара по взятию Триполи трудно считать успешной. Она длится уже третий месяц, а результат пока так и не достигнут. Более того, недавно ЛНА потеряла позиции в городе Гарьян. Безусловно, потерю такого стратегического пункта Хафтар воспринял очень болезненно. Изначально главнокомандующий ЛНА собирался довольно быстро захватить Триполи и даже предлагал свою дорожную карту", - сказала Махмутова, комментарий которой поступил в "Интерфакс".

По оценке эксперта РИСИ, в случае потери помимо Гарьяна других стратегических пунктов, Хафтар "может лишиться поддержки южных племён страны и имиджа собирателя ливийских земель".

"Как разгорится гражданская война, будет зависеть от того, насколько кампания Хафтара окажется успешной. Если он понесет существенные боевые потери, можно будет говорить о затяжной гражданской войне. США отметились неоднозначной позицией о сложившейся в Ливии ситуации. Одно время в Белом доме заявляли о поддержке Хафтара, даже шла речь о подготовке встречи", - отмечает аналитик.

При этом эксперт РИСИ отмечает выжидательную позицию Вашингтона в отношении Хафтара. "Теперь в Конгрессе к главнокомандующему ЛНА относятся критически и даже предлагают подать на него в суд (Хафтар - гражданин США). Сейчас официальная позиция Белого дома остаётся выжидательной", - сказала Махмутова.

При этом она отметила, что Москва воспринимается в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, как потенциальный внешний спонсор урегулирования конфликта внутриливийского конфликта.

"Россия на Ближнем Востоке после успешной кампании в Сирии воспринимается как глобальный игрок. Москва предложила свою площадку для урегулирования ливийского конфликта. Причем переговоры в Ливии официально ведутся Россией и с одной, и с другой стороной. И для Хафтара, и для Сараджа поддержка Москвы очень важна", - сказала Махмутова.

По средним оценкам, численность ЛНА составляет около 25 тысяч человек. "Оперативно выдвинуть на боевые операции Хафтар может 10-15 тысяч человек", - сообщал ранее "Интерфаксу" эксперт по Ливии Григорий Лукьянов. "Если брать службу тыла и военных медиков, то численность доходит до 35 тысяч", - отметил эксперт.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

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