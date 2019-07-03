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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Иран сможет дать ответ на агрессию США - сенатор РФ

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Вс Ирана
Вс Ирана.
Источник изображения: investxp.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Иран сможет дать отпор в случае военного конфликта с США, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы знаем, что американцы выступили с угрозами вплоть до военного конфликта. Американцам надо почитать историю Персии, Ирана, посмотреть, какой это древний народ. 80 миллионов иранцев, мне кажется, всегда готовы встать на защиту своей родины", - сказал Джабаров на встрече с заместителем председателя парламента Ирана Масудом Пезешкианом во вторник в Москве.

По словам Джабарова, Иран имел полное право сбить американский беспилотник, и поступил в этой ситуации как "независимая, суверенная страна".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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