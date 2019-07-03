Россия предлагает африканским странам модернизировать парк советских Ми-24 до уровня Ми-35П+

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Странам-эксплуатантам вертолетов Ми-24 предложат модернизировать их до уровня Ми-35П+, сообщил журналистам глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский.

"Конструкторское бюро Миля совместно с ростовским заводом (Роствертол - ИФ) сделало модернизацию вертолета Ми-24, рабочее название обновленной машины - Ми-35П+. Мы считаем, что это позволит нам дотянуться до заказчиков в тех странах, где большой парк машин данного типа - это, в первую очередь, африканские страны. Мы эту работу уже начали совместно с коллегами из Рособоронэкспорта", - заявил Богинский.

Он отметил, что в зарубежных странах до сих пор эксплуатируется большой парк Ми-24, поставленных в советское и постсоветское время - после ремонта с модернизацией срок службы этих вертолетов будет увеличен с 30 до 45 лет. "Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин", - считает глава "Вертолетов России".

"Мы сконцентрировались на возможности применения управляемого вооружения, которое до этого на данных вертолетах не применялось. Там появилась оптико-электронная система, которая в совокупности с изменениями в БРЭО позволяет применять новое вооружение. Мы предполагаем применение ракет "Атака" или "Вихрь", - сказал Богинский.