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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Заявления Анкары об интересе к российским истребителям это сигнал Вашингтону - сенатор Джабаров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo, Alik Keplicz

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - О покупке Турцией российских истребителей вместо американских F-35 говорить пока рано, однако появившиеся сообщения на эту тему являются сигналом для Вашингтона, заявил "Интерфаксу во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что это пока идет игра мускулами: (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган показывает США, что он может им досадить. Об этом говорить пока рано", - сказал Джабаров.

"Но американцам стоит всерьез задуматься. Турки заслуживают уважительного отношения к себе", - подчеркнул сенатор.

По словам Джабарова, Турция остается членом НАТО и обладает второй по мощи армией в альянсе после США. "У Эрдогана довольно сложные отношения с США, и у нас были с ним разные периоды отношений. Но, надо ему отдать должное, он достаточно сильный политик, и пока сломать его не получается", - отметил Джабаров.

"Сделка по С-400 - я не знаю, что будет дальше - но пока он от своего решения не отказывается, несмотря на то, что американцы грозят ему не продавать F-35", - заключил сенатор.

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С-400 Триумф
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