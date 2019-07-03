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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В может войти в состав авиации ВМФ РФ

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Вертолет Ми-26Т2В
Вертолет Ми-26Т2В.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В может пополнить авиацию ВМФ России - такие переговоры уже ведутся, сообщил журналистам глава "Вертолетов России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский.

"Мы предполагаем, что в этом году, может быть в начале следующего, сможем выйти уже на контракт с Минобороны РФ. Такой диалог с министерством обороны идет, причем мы обсуждаем как поставки в Воздушно-космические силы (ВКС), так и в авиацию Военно-морского флота (ВМФ)", - заявил Богинский.

Он отметил, что заводские испытания модернизированного вертолета Ми-26Т2В уже завершены, начинается этап государственных совместных испытаний (ГСИ).

На данный момент, на вооружении морской авиации нет тяжелых транспортных вертолетов типа Ми-26.

В марте замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство планирует купить первую партию Ми-26Т2В из 10 машин.

Как сообщалось, 19 августа 2018 года состоялся первый полёт модернизированной версии самого тяжёлого в мире вертолёта Ми-26Т2В.

Директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков тогда заявил, что "в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжёлыми вертолётами именно в этой модификации".

Модернизированный вертолёт придет на смену машинам, которые использует Минобороны РФ.

Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъёмностью 20 тонн.

Он должен обеспечивать полеты в условиях любого региона, в том числе, со сложными физико-географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над безориентирной местностью, в условиях огневого и информационного противодействия противника.

Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Сердюков Анатолий
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