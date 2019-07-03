Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что сейчас компания идет по пути унификации своих ударных вертолетов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский ударный вертолет Ка-52 может получить на вооружение новую дальнобойную управляемую ракету, разработанную для Ми-28НМ. Об этом сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский.

"Раз это реализовано на Ми-28 - это вопрос унификации. Технически это возможно, если такая задача будет поставлена, мы с кооперацией предприятий Ростеха будем над ней работать", - сказал Богинский, отвечая на вопрос, планируется ли Ка-52 вооружить новой ракетой, которая проходит сейчас испытания на Ми-28НМ.

Он добавил, что холдинг идет по пути унификации своих ударных вертолетов. "Задача - унифицировать и бортовые радиоэлектронные комплексы, и систему управления вооружением, и само вооружение для того, чтобы и наше министерство обороны, и иностранные заказчики имели возможность выбора", - сказал гендиректор.

Богинский отметил, что в ходе модернизации по итогам опыта применения Ка-52 в сирийской кампании "была усовершенствована оптико-электронная система вертолета, что позволило увеличить дальность обнаружения и распознавания целей днем и ночью". Также была повышена автономность базирования вертолета Ка-52 вдали от аэродромов.

23 июня в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" были показаны кадры испытания новой дальнобойной ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ.

Ранее в марте источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что для вертолета Ми-28НМ создана ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории включается головка самонаведения. Тогда же другой источник ТАСС в оборонке сообщил, что ракета проходила испытания в Сирии вместе с носителем.