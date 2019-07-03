Войти
03.07.2019
ТАСС

Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ

970
5
+4
Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: Алексей Михеев / РИА Новости

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что сейчас компания идет по пути унификации своих ударных вертолетов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский ударный вертолет Ка-52 может получить на вооружение новую дальнобойную управляемую ракету, разработанную для Ми-28НМ. Об этом сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский.

"Раз это реализовано на Ми-28 - это вопрос унификации. Технически это возможно, если такая задача будет поставлена, мы с кооперацией предприятий Ростеха будем над ней работать", - сказал Богинский, отвечая на вопрос, планируется ли Ка-52 вооружить новой ракетой, которая проходит сейчас испытания на Ми-28НМ.

Он добавил, что холдинг идет по пути унификации своих ударных вертолетов. "Задача - унифицировать и бортовые радиоэлектронные комплексы, и систему управления вооружением, и само вооружение для того, чтобы и наше министерство обороны, и иностранные заказчики имели возможность выбора", - сказал гендиректор.

Богинский отметил, что в ходе модернизации по итогам опыта применения Ка-52 в сирийской кампании "была усовершенствована оптико-электронная система вертолета, что позволило увеличить дальность обнаружения и распознавания целей днем и ночью". Также была повышена автономность базирования вертолета Ка-52 вдали от аэродромов.

23 июня в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" были показаны кадры испытания новой дальнобойной ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ.

Ранее в марте источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что для вертолета Ми-28НМ создана ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории включается головка самонаведения. Тогда же другой источник ТАСС в оборонке сообщил, что ракета проходила испытания в Сирии вместе с носителем.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Ростех
Похожие новости
16.02.2018
Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" глубоко модернизируют
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
08.01.2013
Военно-техническое сотрудничество России с Индией
06.10.2011
Работай крыльями!
5 комментариев
№1
03.07.2019 08:57
Если откровенно, то большинство ожидали обратного процесса, ПТРК ГЕРМЕС пройдёт испытания на Ка-52М , а потом получит прописку и на Ми-28.
+1
Сообщить
№2
03.07.2019 12:54
Цитата, штурм сообщ. №1
Если откровенно, то большинство ожидали обратного процесса, ПТРК ГЕРМЕС пройдёт испытания на Ка-52М , а потом получит прописку и на Ми-28.
Изд.305 не Гермес.
+1
Сообщить
№3
03.07.2019 15:01
Возможно, что Гермес прошел испытания на Ка-52М. Только неизвестно какая модификация: с ЛГСН или ТпГСН?
0
Сообщить
№4
03.07.2019 15:34
Цитата, beka1 сообщ. №3
Возможно, что Гермес прошел испытания на Ка-52М.
Еще нет Ка-52М
Цитата, q
"Вертолеты России" (входят в Госкорпорацию Ростех) приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) по модернизации ударного Ка-52 "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Андрей Богинский.
       "В начале апреля был заключен контракт на ОКР по доведению Ка-52 до увеличенных требований Минобороны по модернизации, привязке новых авиационных средств поражения и так далее. Мы ведем эту работу", - заявил Богинский.
       Он отметил, что модернизированная машина сохранит прежний планер, так как "сама по себе конструкция вертолета получилась удачной".
       "В ходе модернизации нашей главной задачей будет придать новые возможности по увеличению дальности обнаружения и распознавания целей, по унификации или привязке новых типов вооружений", - сказал Богинский.
       По его словам, модернизированный "Аллигатор" также получит дополнительные топливные баки для увеличения боевого радиуса.
       "Мы уже провели испытания на Ми-28НМ - сегодня вертолет может применяться с дополнительными топливными баками для увеличения радиуса боевого применения. То же самое мы будем делать и с Ка-52", - сообщил глава "Вертолетов России".
+1
Сообщить
№5
03.07.2019 18:35
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Еще нет Ка-52М
Ошибся. Я имел ввиду конечно Ка-52К. Писали, что он будет применяться с палубы Кузнецова, в его сирийский походе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 03.07 17:09
  • 0
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.