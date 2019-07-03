Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский отметил, что сейчас компания идет по пути унификации своих ударных вертолетов
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский ударный вертолет Ка-52 может получить на вооружение новую дальнобойную управляемую ракету, разработанную для Ми-28НМ. Об этом сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский.
"Раз это реализовано на Ми-28 - это вопрос унификации. Технически это возможно, если такая задача будет поставлена, мы с кооперацией предприятий Ростеха будем над ней работать", - сказал Богинский, отвечая на вопрос, планируется ли Ка-52 вооружить новой ракетой, которая проходит сейчас испытания на Ми-28НМ.
Он добавил, что холдинг идет по пути унификации своих ударных вертолетов. "Задача - унифицировать и бортовые радиоэлектронные комплексы, и систему управления вооружением, и само вооружение для того, чтобы и наше министерство обороны, и иностранные заказчики имели возможность выбора", - сказал гендиректор.
Богинский отметил, что в ходе модернизации по итогам опыта применения Ка-52 в сирийской кампании "была усовершенствована оптико-электронная система вертолета, что позволило увеличить дальность обнаружения и распознавания целей днем и ночью". Также была повышена автономность базирования вертолета Ка-52 вдали от аэродромов.
23 июня в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" были показаны кадры испытания новой дальнобойной ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ.
Ранее в марте источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что для вертолета Ми-28НМ создана ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории включается головка самонаведения. Тогда же другой источник ТАСС в оборонке сообщил, что ракета проходила испытания в Сирии вместе с носителем.
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Если откровенно, то большинство ожидали обратного процесса, ПТРК ГЕРМЕС пройдёт испытания на Ка-52М , а потом получит прописку и на Ми-28.Изд.305 не Гермес.
Возможно, что Гермес прошел испытания на Ка-52М.Еще нет Ка-52М
"Вертолеты России" (входят в Госкорпорацию Ростех) приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) по модернизации ударного Ка-52 "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Андрей Богинский.
"В начале апреля был заключен контракт на ОКР по доведению Ка-52 до увеличенных требований Минобороны по модернизации, привязке новых авиационных средств поражения и так далее. Мы ведем эту работу", - заявил Богинский.
Он отметил, что модернизированная машина сохранит прежний планер, так как "сама по себе конструкция вертолета получилась удачной".
"В ходе модернизации нашей главной задачей будет придать новые возможности по увеличению дальности обнаружения и распознавания целей, по унификации или привязке новых типов вооружений", - сказал Богинский.
По его словам, модернизированный "Аллигатор" также получит дополнительные топливные баки для увеличения боевого радиуса.
"Мы уже провели испытания на Ми-28НМ - сегодня вертолет может применяться с дополнительными топливными баками для увеличения радиуса боевого применения. То же самое мы будем делать и с Ка-52", - сообщил глава "Вертолетов России".