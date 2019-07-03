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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Замминистра обороны России Фомин посетит с рабочим визитом КНДР

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал- полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР во время визита в Северную Корею, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР", - сказали в военном ведомстве.

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Страны
КНДР
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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