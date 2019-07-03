Замминистра обороны России Фомин посетит с рабочим визитом КНДР

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал- полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР во время визита в Северную Корею, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством министерства народных вооруженных сил КНДР", - сказали в военном ведомстве.