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03.07.2019
Вестник Мордовии

РПГ не пробьет: уникальная защита Т-72Б3 в мягких чехлах пойдет на экспорт

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" корпорация УралВагонЗавод в своей экспозиции представила танк Т-72Б3 с усиленной динамической защитой, которой прикрыты боковая проекция башни и борта корпуса.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

О проведенной модернизации в видеосюжете УВЗ рассказал начальник отдела АО "Уральского КБ транспортного машиностроения" Александр Размирица.

Кроме упомянутых выше мер, он также остановился на дополнительной динамической защите, выполненной в так называемых "мягких чехлах". По словам начальника отдела, ее эффективность подтверждена испытаниями для Министерства обороны. Она сейчас предлагается иностранным партнерам.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Данный вариант защиты применяется в городских условиях ведения боя, в специализированных условиях, когда есть опасность, что машину могут атаковать РПГ", - подчеркнул Размирица.

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