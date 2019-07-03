Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования

В прошлом веке армия СССР служила примером для будущих поколений. Современная Россия помнит о былом могуществе, и недавно она заявила о своих планах о строительстве двенадцати новых эсминцев, которые призваны обойти китайские и американские. Вот только реальное положение дел наталкивает на мысль, что Россия только хочет казаться сильной, пишет китайское издание.

У каждого человека, у каждой страны есть своя особенная мечта, и именно желание ее достичь движет ими. Как говорится в одной старой ироничной поговорке: мечту от реальности отделяет тысяча световых лет. Могущественная армия России действительно выделяется на фоне современных армий других стран. Россия, которая долго страдала от разрозненности, никогда не забывала о временах своего былого величия, когда она была Империей. И сейчас, глядя, как ее старый соперник США и развивающийся Китай стремительно наращивают военный потенциал, Россия, разумеется, не собирается отставать.

Недавно было опубликовано видео, где шесть Су-57 сопровождали личный самолет президента России Владимира Путина. Это невольно наталкивает на мысль, что Россия еще пока не готова полноценно соперничать в области истребителей пятого поколения с Америкой и Китаем. Мнения вокруг Су-57 разделились, однако существует общая точка зрения, что в этих самолетах отсутствуют основные возможности, которые истребители пятого поколения должны иметь, поэтому с технической стороны еще предстоит большая работа. Тем не менее Су-57, по сравнению с другими двумя "козырями" российской военной авиации, намного ближе к той самой российской мечте.

Армия СССР господствовала на материке, а ее образ отпечатался в умах будущих поколений на долгие годы. Однако, на данный момент, самыми передовыми танками в мире считаются китайский "Тип 99", американский "Абрамс", а также немецкий "Леопард 2". С целью вернуть было величие, Россия презентовала танк "Армата". Он был разработан в 2015 году и является первым в мире танком четвертого поколения. Главная особенность танка - автоматически управляемая турель на цифровом управлении и информатизация всех составляющих танка. Система защиты использует 360-градусный сканирующий радар, который способен отслеживать 40 наземных целей и 25 воздушных целей в радиусе 100 км и отдавать команду по перехвату вражеских бронебойных снарядов и управляемых ракет. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2A82-1M может пробить во вражеской броне отверстие до 1000 миллиметров с расстояния двух километров. Также ее можно снарядить лазерным прицелом, что повышает точность стрельбы на 70%. Если это действительно так, то танк "Армата" - это прорыв, и теперь России есть, что противопоставить танку "Тип 99".

Еще в 2017 году сообщалось, что до 2020 года будет произведено 2300 танков "Армата", таким образом ими были бы оснащены 70% всех бронетанковых подразделений России. Однако на данный момент такие танки есть лишь в нескольких частях в Москве, и они, к тому же, все еще проходят испытания. В результате, в современных российских бронетанковых подразделениях по-прежнему преобладают Т-72, Т-80 и Т-90, что машинально наталкивает на мысль: Россия лишь хочет казаться сильной. Если представить, что в ВВС Китая на вооружении имеется лишь несколько истребителей "Чэнду J20", которые, к тому же, еще и до сих пор проходят испытания, а основной костяк составляют "Шэньян J8", то будет сложно назвать ВВС Китая сильными. Кроме того, в сферах бронебойной техники, уровня разработки стволов пушек для танков, а также систем цифрового управления машин между Россией и Китаем существует очевидная разница, и сможет ли танк "Армата" превзойти уже зрелую модель "Тип 99" - это вопрос сомнительный. Иностранные СМИ на протяжении нескольких лет критиковали танк "Армата", и хотя на словах они зачастую преувеличивают действительность, однако данному танку все еще далеко до четвертого поколения.

Если с танком "Армата" все понятно, и разница между ожиданиями России и реальностью очевидна, то ситуация с ВМФ России еще интереснее. Здесь речь пойдет об эскадренных миноносцах проекта 23560 (шифр "Лидер"). Модель этого корабля появилась 13 февраля 2013 года, она сразу привлекла внимание общественности из-за своей большой надстройки в точности как у старого японского линейного корабля Фусо. Нет сомнений в том, что основой для этих кораблей стали китайские миноносцы типа 055, а также американские, такие как "Замволт". Ожидается, что эсминцы проекта 23560 будут иметь полное водоизмещение 18 000 тонн, развивать скорость в 32 узла и смогут нести 70 крылатых ракет двойного назначения, 128 ракет класса "воздух-воздух", 24 противолодочных ракеты и 130-мм универсальную корабельную артиллерийскую установку. Это полноценный и мощный эсминец, который можно назвать вооружением 21 века, каким был в свое время крейсер "Киров". Российская сторона утверждает, что эскадренные миноносцы проекта 23560 будут оснащены многофункциональными радарами с активной фазированной антенной решеткой, системой активной атаки с использованием электронных средств ведения боя, а также системой подводного обнаружения. Общая эффективность его высокоточной системы крылатых ракет, систем противовоздушной и противоракетной обороны будет намного выше, чем у усовершенствованных американских эсминцев типа "Арли Берк". Нет сомнений в том, что если разработка этого проекта завершена, то он превзойдёт китайские военные корабли проекта 055!

Очевидно, что аппетит российского флота растет: как только была обнародована модель такого миноносца, было публично объявлено, что будет построено более 12 таких кораблей! Если этот план будет выполнен, то Россия несомненно сможет максимально приблизится к своим целям. Цена одного миноносца типа 055 составляет 6,4 миллиарда юаней, в то время как цена одного российского миноносца проекта 23560 по самым скромным подсчетам превысит 10 миллиардов юаней. Если Россия действительно планирует построить 12 таких кораблей, то на это уйдет астрономическое количество средств. В результате будет опустошена большая доля военного бюджета страны, что, в свою очередь, повлияет на разработку ядерного оружия. Россия только завершила строительство крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", на который ушло 12 лет, а для постройки новых миноносцев понадобится еще большее количество техники. Если Россия в самом деле займется строительством новых эсминцев, то на сбор средств и подготовку необходимого оборудования уйдет много времени, не говоря уже о самом строительстве и обучении персонала.

Кроме того, Россия не раз заявляла о своем намерении реконструировать крейсер "Киров", снабдить его радарами нового типа и гиперзвуковым оружием, выделив на это 1,5 миллиарда долларов. Сопоставив эти факты, нетрудно найти несовпадение. России не хватит средств на все это, в особенности на военно-морские проекты. Если Россия действительно начнет строительство миноносцев нового типа, то в переоборудовании старого корабля не будет смысла. Однако о миноносцах следует рассуждать так: это мощный проект, но кажется несбыточным, тогда как танки "Армата" уже хотя бы проходят испытания.

Таким образом, можно сказать, что некоторые нереалистичные планы России свидетельствуют об одной истине: может быть множество желаний, однако лишь некоторые мгут воплотиться в реальность. Строительство национальной обороны должно исходить из реальности, а если увлекаться своим прошлым, то мечты так и останутся мечтами.