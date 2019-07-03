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03.07.2019
ТАСС

Роскосмос намерен задействовать искусственный интеллект для исследования Луны

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В госкорпорации отметили, что роботизированные системы снизят "возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Участие человека в этой программе гармонично сочетается с использованием автоматических космических аппаратов и робототехники с элементами искусственного интеллекта", - отметили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что роботизированные системы будут максимально задействованы во время исследования и освоения Луны, чтобы снизить "возможные для здоровья человека риски и стоимость программы в целом". Головная научная организация Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках разрабатываемой концепции лунной программы подразумевает "исследование, освоение и использование" естественного спутника Земли.

В конце 2018 года Совет Российской академии наук (РАН) по космосу принял концепцию отечественной лунной программы, однако поручил ее дополнить. В госкорпорации проинформировали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, показанной во время лекции в МГУ, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

Российская программа исследования естественного спутника Земли предполагает запуск к нему автоматических аппаратов, в частности отправку зонда "Луна-25" для исследования его южного полюса. В РАН убеждены, что 2021 год является оптимальным для реализации этого научного проекта. В 2023 году на орбиту Луны планируется отправить аппарат "Луна-Ресурс-1".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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