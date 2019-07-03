Представитель Турции при Парламентской ассамблее НАТО: системы С-400 могут быть размещены на границе с Сирией

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Приобретенные Турцией российские ракетные комплексы С-400 могут быть размещены на границе с Сирией, но окончательного решения еще нет, сообщил вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, член международного комитета парламента Турции Ахмет Берат Чонкар в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Не исключаю это. Но повторяю: мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ. На данный момент этот вопрос лежит в технической плоскости, наши военные работают над точками размещения (об этом же еще в марте говорил министр обороны Турции Хулуси Акар - "Известия"). К сожалению, я не могу разгласить вам более конкретные детали", - заявил Чонкар, отвечая на вопрос издания, есть ли вероятность, что С-400 разместят на границе Турции и Сирии.

По его словам, "это решение еще не принято окончательно".

"Но одно могу сказать наверняка: куда бы их ни направили, это только усилит национальную безопасность Турции, укрепит нашу воздушную оборону. С этой целью комплексы и приобретаются", - подчеркнул представитель Турции при Парламентской ассамблее НАТО.

"Посмотрите, где расположена наша страна: вокруг нас одни горячие точки - Ирак, Иран, Сирия, Кипр - весь наш регион как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза идет со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где расположен Северный Кипр и уже упомянутая Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи", - уточнил Чонкар.

Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в первой половине июля.