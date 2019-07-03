Бронеавтомобили на китайской выставке экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019
Оригинал взят у коллеги dambiev в Бронеавтомобили на китайской выставке экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019
Еще немного фотографий с прошедшей в китайском Тяньцзине первой выставки военной техники и оборудования DVEX-2019. Мероприятие ориентировано на представителей стран-импортеров китайской военной техники и оборудования для сухопутных войск.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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