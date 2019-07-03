Войти
03.07.2019
bmpd.livejournal.com

Бронеавтомобили на китайской выставке экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019

564
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Бронеавтомобили на китайской выставке экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019

Еще немного фотографий с прошедшей в китайском Тяньцзине первой выставки военной техники и оборудования DVEX-2019. Мероприятие ориентировано на представителей стран-импортеров китайской военной техники и оборудования для сухопутных войск.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Похожие новости
15.10.2018
Китай оснастит ударный вертолет Z-10 броней из графена
07.08.2017
На незнакомой местности в Китае пройдут состязания десантников шести стран
25.04.2017
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
26.02.2016
ЭРА-ГЛОНАСС выдавит малопопулярные иномарки из России
25.02.2013
Россия идет назад в будущее ("Strategy Page", США)
02.08.2012
В Москве обсудят новый формат Международной выставки "Интерполитех-2012"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:45
  • 13
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года