Оригинал взят у коллеги dambiev в Бронеавтомобили на китайской выставке экспортеров военной техники и оборудования DVEX-2019

Еще немного фотографий с прошедшей в китайском Тяньцзине первой выставки военной техники и оборудования DVEX-2019. Мероприятие ориентировано на представителей стран-импортеров китайской военной техники и оборудования для сухопутных войск.