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03.07.2019
Интерфакс-АВН

В Турции считают, что С-400 превосходят Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул - Bloomberg

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Турция не уверена, что сможет заключить с США сделку на покупку Patriot

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Турции полагают, что российские системы ПВО С-400 превосходят американские ЗРК Patriot, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные турецкие источники.

"Турция рассматривает автономные российские С-400 как превосходящие Patriot и способные защитить столицу Турции, а также коммерческий центр страны - Стамбул", - сообщает Bloomberg.

Кроме того, Турция полагает, что сделка по покупке систем Patriot, даже если руководители стран договорятся о ней, может не состояться из-за противостояния в американском Конгрессе, а оставлять свое небо без защиты страна не хотела бы.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

Тогда же Трамп высказал мнение, что "они (С-400 - ИФ) намного хуже (американских аналогов - ИФ)".

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Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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