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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Некоторые страны еще позавидуют России в ситуации с призывом "срочников" в армию - глава комитета СФ по обороне

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уверяет, что проблем с набором призывников в армию после 2020 года не будет.

"После 2020 года ситуация с призывниками у нас не только не ухудшится относительно сегодняшнего дня, но и станет предметом зависти для отдельных стран, у которых, действительно, есть либо ожидаются такие проблемы", - заявил Бондарев журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал прогнозы американской НКО "RAND Corporation" по поводу нехватки призывников, с которой может столкнуться Россия в 2024 году.

Бондарев отметил, что "нулевые" годы "каким-то глубоким демографическим кризисом не отличаются, после демографической ямы "девяностых" пошёл прирост рождаемости".

Также, по его словам, не следует забывать и об "определённом проценте отсрочников, отсрочка которых в указанный год заканчивается: выпускников вузов, бывших аспирантов, многодетных отцов, чьи дети достигли возраста, когда отец может быть призван, именно в указанный год".

"Уверяю, даже в намного более тяжёлые с точки зрения демографии времена Россия смогла справиться с трудностями и укомплектовать армию достойными кадрами без каких-то кардинальных мер, ударяющих по общественной стабильности. Сейчас же в принципе не существует таких проблем", - сказал Бондарев.

В целом он отмечает, что в стране взят "ориентир на повышение не только продолжительности, но и качества жизни". "Соответственно поколение, которое подпадает под призыв 2024 года (юноши 2006 года рождения), уже значительно здоровее нескольких предыдущих", - считает сенатор.

Он обращает внимание на такие факты, как "увеличение числа контрактников и уверенную динамику к дальнейшему росту их числа, а также сокращение количества "уклонистов".

"СРОЧНИКИ" И КОНТРАКТНИКИ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в марте на заседании комитета Госдумы по обороне сообщил, что в настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом, по его словам, "призывники к выполнению боевых задач не привлекаются".

В мае Минобороны РФ предложило внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" поправки, согласно которым врачи в военкоматах будут дважды в год проверять здоровье призывников, чтобы выявлять симулянтов. "Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании. Предложенные Минобороны поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки", - говорилось в публикации газеты "Известия".

В Генштабе РФ ранее заявили, что число контрактников в российской армии растет, но полный отказ от призыва в армию в России нецелесообразен. "С учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - сказал в марте этого года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

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