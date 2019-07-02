Командующий ВМС Украины сообщил об изменении плана учений "Си Бриз-2019" из-за действий России

Киев. 1 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - План украинско-американских учений "Си Бриз-2019", стартовавших в понедельник, 1 июля, был изменен из-за действий РФ в акватории Черного моря, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", - сказал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко на открытии учений в понедельник.

В Госпогранслужбе напомнили, что в текущем году новацией учений стала отработка речного элемента на реке Дунай. В этом учебном элементе будут задействованы исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.

"Новые вызовы - это именно то, чем мы учимся противодействовать в слаженной команде многонациональных сил. Поэтому, как бы нам не создавали преграды недружественные силы, у нас есть свой ответ-девиз: "Вместе мы сильнее", - отметил руководитель учений от американской стороны Мэтью Леман.