Российский отряд по борьбе с диверсантами имитировал погружение на 100-метровую глубину

В тренировке приняли участие более 50 боевых пловцов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Астраханской области, военнослужащие отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провели тренировки в специальной барокамере, имитировав погружение на глубину более 100 м. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"В тренировке приняли участие более 50 боевых пловцов - водолазов флотилии, каждому предстояло провести в камере более трех часов и за это время испытать давление равное при погружении на глубину до 100 м, без применения специальных дыхательных смесей", - говорится в сообщении.

Целью тренировки явилась проверка физической готовности и способности организма военнослужащих переносить высокие перегрузки под водой. Боевые пловцы успешно справились с поставленной учебной задачей, преодолев высокое давление под наблюдением военных врачей медицинской службы.

В ближайшее время отряду ПДСС предстоит уже в реальных условиях максимально приближенным к боевым погрузится на расчетную глубину в Каспийском море. В ходе отработки специальных задач военнослужащие применят специальное подводное снаряжение - новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, подводные бронежилеты, огнестрельное оружие для подводной стрельбы - пистолеты СПП-1, гранатометы ДП-61, автоматы АПС-55.

Возможности указанного оружия позволяют на достаточно большой глубине (до 50 метров) уничтожать живую силу условного противника с высокой эффективностью применения и точностью на расстоянии до 10 метров. Вне воды поражающие возможности этого оружия возрастают в десятки раз.