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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия поставит вопрос о подключении Великобритании и Франции к переговорам о контроле над ядерными вооружениями - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Это произойдет, если задача перевода подобных усилий на многостороннюю основу перейдет в практическую плоскость

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В случае перевода процесса контроля над ядерными вооружениями на многостороннюю основу Россия попросит подключить к этому вопросу Великобританию и Францию, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким, определенным и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции, ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блока НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими", - сказал он на пресс-конференции в рамках сессии дискуссионного клуба "Валдай".

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