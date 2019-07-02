В подразделении госдепа по контролю над ядерными вооружениями осталось всего четыре сотрудника - газета

Эксперты полагают, что это - последствие действий Болтона

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Отдел Госдепартамента США, в ведении которого находится заключение и исполнение договоров по ядерному разоружению, при президенте Дональде Трампе столкнулся с существенной нехваткой кадров, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на бывших сотрудников госдепа.

Так, согласно источникам, за годы пребывания Трампа у власти отдел госдепа по делам стратегической стабильности и сдерживания сократился с 14 до всего четырех специалистов.

При этом, отмечает The Guardian, госдеп в области контроля над вооружениями поменял фокус внимания с государств, обладающих ядерным оружием, на государства, не имеющих его, в рамках "создания атмосферы для разоружения". В свою очередь, напоминает газета, этот сдвиг в подходе госдепа имеет место на фоне дискуссий в Вашингтоне о том, стоит ли продлевать Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), или найти ему альтернативу, которая включала бы в себя арсенал Китая и новые типы вооружений.

Однако, утверждает The Guardian, по итогам встречи на саммите G20 в Осаке президентов РФ и США не стало ясно, приблизились ли стороны к решению проблемы СНВ-3. В то же время Китай ранее отказывался вести переговоры о заключении договора по контролю над ядерными вооружениями с США и Россией.

Тем временем, многие эксперты полагают, что снижение переговорного потенциала госдепа по ядерным вооружениям не является результатом простого невнимания к этому направлению внешней политики. Наблюдатели связывают такое явление с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который, как пишет The Guardian, считает договоры по контролю над вооружениями ненужным ограничением суверенитета США.

Болтон выражал серьезные сомнения в целесообразности продления СНВ-3.

Кроме того, указывает газета, за то время, что Болтон занимает пост советника по нацбезопасности, США отказались от соглашения по иранской ядерной программе, начали выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.