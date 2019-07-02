В ходе израильского налета самолет РФ мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО

Самолет российской компании "Аэрофлот" мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО, отражавшей удар израильских ВВС. Авиалайнер следовал в воздушном пространстве Северного Кипра примерно в тоже время, когда на территорию непризнанного государства упала неизвестная ракета (предположительно С-200 советского производства).

Источник изображения: topwar.ru

Рейс "Аэрофлота" SU 0505, следовавший из Тель-Авива в Москву, мог оказаться под обстрелом сирийских сил противовоздушной обороны, отражавших налет израильской авиации.

Исходя из данным портала flightaware.com, рейс, который должен был вылететь из аэропорта им. Бен-Гуриона в 00:40, задержался, и отправился в путь в 00:56. Согласно данным портала, лайнер следовал в воздушном пространстве Северного Кипра как раз в тот момент, когда неизвестная ракета – предположительно С-200 советского производства – пересекла его границу и взорвалась в районе деревни под названием Ташкент.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным, опубликованным властями непризнанной республики, ракета, вероятно, взорвалась в воздухе. Разброс ее обломков составил около 20 км. Предполагается, что подрыв был вызван сработавшей системой самоуничтожения.

Крайняя точка Кипра расположена менее чем в 200 км к западу от Сирии. На данный момент, согласно информации государственных сирийских СМИ, в результате израильского налета были убиты, по меньшей мере, четверо мирных жителей, еще 21 человек получил ранения.

Ташкент - небольшая деревня в предгорьях горного хребта, обрамляющего Северный Кипр. Власти эвакуировали жителей некоторых домов, расположенных поблизости от падения обломков.

Кипр раскололся на северную и южные части в 1974 году, когда Турция вторглась на его территорию, реагируя на захват власти на острове сторонниками союза с Грецией. Признанное правительство страны расположено на юге, северную часть острова как независимое государство признает лишь Турция, которая держит на севере острова контингент из более чем 35 000 военнослужащих.