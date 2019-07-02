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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Иран рано или поздно обзаведется ядерным оружием в случае дальнейшего давления Вашингтона - сенатор Джабаров "Интерфаксу"

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Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран
Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Дальнейшее давление Вашингтона на Тегеран и сокращение Ираном участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) могут привести к появлению у него ядерной оружия, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"К чему может привести давление на Иран и сокращение им обязательств по СВПД - может привести к появлению у Ирана ядерного оружия, рано или поздно", - сказал Джабаров.

"США продолжают беспрецедентное давление на Иран. Но эффект от этого никакой. Это только провоцирует Иран", - отметил Джабаров.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, а вслед за ним и МАГАТЭ подтвердили сообщение о том, что Тегеран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что шаги Тегерана по сокращению обязательств по СВПД являются "обратимыми", призвав Европу активизировать усилия по спасению ядерной сделки.

До этого агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД. "После проведенного в прошлую среду замера обогащенных ядерных материалов Ирана инспекторы Международного агентства по атомной энергии обследовали их вновь сегодня и сообщили, что иранские запасы превысили 300 кг", - сказал источник.

При этом он подчеркнул, что превышение 300-килограмового лимита объемов урана, обогащенного на 3,67%, является частью мер Ирана в связи с изменением обязательств по СВПД в ответ на выход США из сделки и неспособность европейских стран соблюдать свои обязательства.

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Страны
Иран
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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