Военный порт США будет "сдерживать" Россию в Арктике

США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет немецкий портал Heise.

Издание отмечает, что американцы недовольны укреплением Москвы в регионе, несмотря на то, что именно у России самое протяженное арктическое побережье - 11 тыс. км. Однако стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают ее привлекательной для многих стран.

"В прошлом году в ходе крупнейших в истории натовских маневров "Единый трезубец" отрабатывались действия в Арктике и, конечно, против России", - говорится в материале.

Несколько дней назад сенат США добавил к уже согласованному бюджету для Пентагона в $750 млрд средства на строительство стратегического военного порта в Арктике.

Однако у Вашингтона могут возникнуть трудности, так как США до сих пор располагают только одним функционирующим ледоколом, а у России их десятки, цитирует автора "Известия".