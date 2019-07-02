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02.07.2019
ЦАМТО

Калужский завод "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую с состав береговых комплексов ВМФ

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Пуск крылатой ракеты П-15 "Термит"
Пуск крылатой ракеты П-15 "Термит" береговым ракетным комплексом "Рубеж" в рамках учений Северного флота в Арктике, 2017 год.
Источник изображения: Сергей Федюнин/пресс-служба Северного флота/ТАСС

ЦАМТО, 1 июля. Калужский приборостроительный завод "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую в состав береговых комплексов ВМФ России.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 28 июня правительство региона.

В торжествах по случаю выпуска юбилейной машины принял участие губернатор региона Анатолий Артамонов.

К выпуску боевых машин на калужском заводе приступили в начале 1980-х годов, первым стал мобильный береговой ракетный комплекс "Рубеж". Со временем значительные изменения претерпели не только сами береговые комплексы, но и условия их производства – на предприятии была проведена реорганизация, создан цех, специализирующиеся исключительно на выпуске данной продукции, отмечают власти.

"К серийному производству новых боевых машин на предприятии приступили в 2007 году. В настоящее время береговые комплексы АО "Тайфун" занимают достойное место в системах защиты побережья на всех флотах военно-морских сил России", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу правительства региона.

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Страны
Россия
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