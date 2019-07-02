Калужский завод "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую с состав береговых комплексов ВМФ
ЦАМТО, 1 июля. Калужский приборостроительный завод "Тайфун" выпустил сотую машину, входящую в состав береговых комплексов ВМФ России.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 28 июня правительство региона.
В торжествах по случаю выпуска юбилейной машины принял участие губернатор региона Анатолий Артамонов.
К выпуску боевых машин на калужском заводе приступили в начале 1980-х годов, первым стал мобильный береговой ракетный комплекс "Рубеж". Со временем значительные изменения претерпели не только сами береговые комплексы, но и условия их производства – на предприятии была проведена реорганизация, создан цех, специализирующиеся исключительно на выпуске данной продукции, отмечают власти.
"К серийному производству новых боевых машин на предприятии приступили в 2007 году. В настоящее время береговые комплексы АО "Тайфун" занимают достойное место в системах защиты побережья на всех флотах военно-морских сил России", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу правительства региона.
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