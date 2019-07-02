СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Отмечается, что среди погибших числится ребенок. Помимо этого сообщается, что 21 человек получил ранения.

Об обстреле стало известно в ночь на 1 июля. В воздухе прогремело несколько мощных взрывов. Позже стало известно, что это были три ракетных удара, которые нанесли израильские ВВС.

Ранее воздушная атака со стороны Израиля была предпринята 12 июня. Тогда системы ПВО Сирии также удачно отразили атаку, в результате которой не было ни жертв, ни пострадавших.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.