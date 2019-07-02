У берегов Украины начинаются учения Sea Breeze с участием кораблей ВМС США

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2019 в понедельник стартуют у берегов Украины, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Они будут проходить в северо-западной части акватории Черного моря и в районе дельты Дуная.

В учениях помимо ВМС США и Украины примут участие также корабли Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - ракетным эсминцем USS Carney, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, и вспомогательным десантным кораблем Yuma. В минувшие выходные они прибыли в Одессу.

Тем временем, российские военные заявили, что будут отслеживать действия ракетного эсминца ВМС США Carney.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Карни" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - заявили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Карни" в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - сообщили российские военные.