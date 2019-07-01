Доклад Пентагона: проблемы оборонного сектора США

Жиз­нен­но важный для защиты войск от хи­ми­че­ских атак ком­по­нент, на­хо­дя­щи­е­ся на грани банк­рот­ства клю­че­вые по­став­щи­ки авиа­ци­он­ных де­та­лей, за­крыв­ший­ся за два года до того, как об этом узнал Пен­та­гон, клю­че­вой про­из­во­ди­тель ком­по­нен­тов ракет - это лишь неко­то­рые из клю­че­вых про­блем, на­зван­ные в еже­год­ном до­кла­де Пен­та­го­на о наи­боль­ших рисках для обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го сек­то­ра.

В до­кла­де под­чер­ки­ва­ет­ся, что хотя в целом обо­рон­ная про­мыш­лен­ность про­дол­жа­ет при­но­сить огром­ные при­бы­ли, но су­ще­ству­ют се­рьез­ные про­бле­мы среди по­став­щи­ков клю­че­вых ком­по­нен­тов, что может опасно по­вли­ять на спо­соб­ность Аме­ри­ки вести войну.

В еже­год­ном до­кла­де "Про­мыш­лен­ный по­тен­ци­ал", опуб­ли­ко­ван­ном Управ­ле­ни­ем про­мыш­лен­ной по­ли­ти­ки Ми­ни­стер­ства обо­ро­ны, ска­за­но, что, несмот­ря на рост затрат на оружие и бо­е­при­па­сы, число по­став­щи­ков неуклон­но сни­жа­ет­ся. Также от­ме­ча­ет­ся, что в неко­то­рых об­ла­стях сни­жа­ет­ся и экс­порт оружия.

На­при­мер, доля США на ми­ро­вом рынке экс­пор­та военно-мор­ско­го во­ору­же­ния сни­зи­лась с 63% в 2007 году до 17% в 2017 году. Также за этот период "усохла по­тре­би­тель­ская кор­зи­на" двух на­деж­ных аме­ри­кан­ских кли­ен­тов - Па­ки­ста­на и Южной Кореи: у Па­ки­ста­на с 31% до 12%, а у Южной Кореи с 78% до 53%.

В ходе ис­сле­до­ва­ния был сделан вывод, что пра­ви­тель­ству необ­хо­ди­мо рас­ши­рить ис­поль­зо­ва­ние своих пол­но­мо­чий по раз­де­лу III Закона об обо­рон­ном про­из­вод­стве, ко­то­рый поз­во­ля­ет пра­ви­тель­ству рас­хо­до­вать сред­ства на под­держ­ку клю­че­вых про­из­вод­ствен­ных линий, ко­то­рые в про­тив­ном случае могут и не выжить.

Вот самые боль­шие про­бле­мы, раз­би­тые по сек­то­рам:

Для авиа­ци­он­ной про­мыш­лен­но­сти это дол­го­сроч­ность раз­ра­бот­ки про­дук­тов и систем, вы­со­кие за­тра­ты на раз­ра­бот­ку, а также мно­го­чис­лен­ные огра­ни­че­ния на про­из­вод­ство в авиа­ци­он­ном сек­то­ре. Эти про­бле­мы при­су­щи круп­ным обо­рон­ным про­грам­мам, но в до­кла­де также от­ме­ча­ют­ся се­рьез­ные про­бле­мы ста­ре­ния ра­бо­чей силы и риски про­мыш­лен­ной базы, ко­то­рая "раз­де­ли­лась на мно­же­ство под­уров­ней в це­поч­ке по­ста­вок, со­зда­ет до­пол­ни­тель­ные риски из-за един­ствен­ных по­став­щи­ков".

Поиск ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ин­же­не­ров-про­грам­ми­стов - еще одна вы­яв­лен­ная про­бле­ма: "все труд­нее на­ни­мать ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных и спо­соб­ных ин­же­не­ров-про­грам­ми­стов, что ста­но­вит­ся кри­ти­че­ской про­бле­мой для авиа­про­мыш­лен­но­сти по мере роста слож­но­сти про­грамм­но­го обес­пе­че­ния са­мо­ле­тов".

В до­кла­де го­во­рит­ся, что план Пен­та­го­на по по­сте­пен­но­му об­нов­ле­нию су­ще­ству­ю­щих систем создал "по­ко­ле­ние ин­же­не­ров и ученых, ко­то­рым не хва­та­ет опыта в раз­ра­бот­ке, про­ек­ти­ро­ва­нии и стро­и­тель­стве новых, тех­но­ло­ги­че­ски про­дви­ну­тых боевых машин".

Причем эти про­бле­мы авиа­ци­он­но­го сек­то­ра про­яв­ля­ют­ся и в на­зем­ном. "За­ко­но­да­тель­ство и про­мыш­лен­ная по­ли­ти­ка МО тре­бу­ют, чтобы МО про­из­во­ди­ло все круп­но­ка­ли­бер­ные ору­дий­ные стволы, гау­бич­ные стволы и ми­но­ме­ты в одном ар­се­на­ле МО. Но в ар­се­на­ле есть только одна про­из­вод­ствен­ная линия для всего, и из­ме­не­ния объема за­ка­зов при­ве­ли к от­сут­ствию мощ­но­стей для удо­вле­тво­ре­ния те­ку­щих про­из­вод­ствен­ных тре­бо­ва­ний", го­во­рит­ся в до­кла­де в ка­че­стве при­ме­ра.

Су­до­стро­и­тель­ный сектор. "Наи­бо­лее зна­чи­тель­ны­ми рис­ка­ми яв­ля­ют­ся за­ви­си­мость от по­став­щи­ков из одного и един­ствен­но­го ис­точ­ни­ка, нехват­ка мощ­но­стей, от­сут­ствие кон­ку­рен­ции, от­сут­ствие на­вы­ков ра­бо­чей силы и неста­биль­ный спрос", го­во­рит­ся в до­кла­де.

От­сут­ствие кон­ку­рен­ции про­ис­хо­дит даже самом вы­со­ком уровне, где четыре ком­па­нии кон­тро­ли­ру­ют семь верфей, стро­я­щих во­ен­ные ко­раб­ли, с низким вы­бо­ром по­став­щи­ков таких ком­по­нен­тов как "вы­со­ко­вольт­ные кабели, дви­жи­те­ли, кла­па­ны и шту­це­ры".

В су­до­стро­е­нии также име­ет­ся про­бле­ма с тру­до­вым ре­сур­сом. В до­кла­де при­во­дят­ся ста­ти­сти­че­ские данные Ми­ни­стер­ства труда, пред­ска­зы­ва­ю­щие, что между 2018 и 2026 годами будет на­блю­дать­ся 6-17-про­цент­ное со­кра­ще­ние ра­бо­чих мест в США в про­фес­си­ях, кри­ти­че­ски важных для су­до­стро­и­тель­ных про­ек­тов ВМС "таких как ме­тал­ло­сбор­ка, сварка и литье".

Бо­е­при­па­сы. В до­кла­де вы­яв­ле­ны "мно­го­чис­лен­ные риски и про­бле­мы, вклю­чая уста­ре­ва­ние ма­те­ри­а­лов и от­сут­ствие из­бы­точ­ных мощ­но­стей, от­сут­ствие кон­тро­ля суб­под­ряд­чи­ков, потерю на­вы­ков про­ек­ти­ро­ва­ния и про­из­вод­ства, про­из­вод­ствен­ные про­бе­лы и от­сут­ствие пла­ни­ро­ва­ния на­ра­щи­ва­ния мощ­но­стей, а также уста­ре­ва­ние ин­фра­струк­ту­ры для про­из­вод­ства и те­сти­ро­ва­ния про­дук­тов".

В ка­че­стве при­ме­ра в до­кла­де ука­зы­ва­ет­ся на пе­ре­клю­ча­тель на­пря­же­ния, ис­поль­зу­е­мый в устрой­ствах за­жи­га­ния и си­сте­мах ава­рий­но­го пре­кра­ще­ния полета ракет. Несколь­ко лет назад завод, ко­то­рый делал клю­че­вой ком­по­нент для пе­ре­клю­ча­те­ля, был куплен другим за­во­дом, ко­то­рый закрыл про­из­вод­ство ком­по­нен­та. Пен­та­гон не был в курсе об этом целых два года, а потому неожи­дан­но по­лу­чил ори­ги­наль­ный сюр­приз.

В другом случае два клю­че­вых хи­ми­че­ских ве­ще­ства в твер­до­топ­лив­ных ра­кет­ных дви­га­те­лях утра­ти­ли срок год­но­сти, их про­из­во­ди­тель тоже за­крыл­ся, и Пен­та­го­ну при­ш­лось по­тра­тить немало вре­ме­ни на поиск нового по­став­щи­ка.

Хи­ми­че­ский, био­ло­ги­че­ский и ра­дио­ци­он­ный сек­то­ры. Их работа за­клю­ча­ет­ся в про­из­вод­стве средств защиты (ре­спи­ра­то­ры, маски и вак­ци­ны) бойцов от со­от­вет­ству­ю­щих фак­то­ров по­ра­же­ния. Однако в до­кла­де были вы­яв­ле­ны се­рьез­ные про­бле­мы: от­сут­ствие кон­ку­рен­ции и со­мне­ния в спо­соб­но­сти про­мыш­лен­ной базы обес­пе­чи­вать те­ку­щие тре­бо­ва­ния, что опять же тре­бу­ет немед­лен­но­го до­пол­ни­тель­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния от пра­ви­тель­ства.

В ка­че­стве при­ме­ра при­во­дит­ся про­из­вод­ство про­пи­тан­но­го уг­ле­ро­дом ASZM-TEDA1 - уни­каль­но­го обо­рон­но­го ма­те­ри­а­ла. У него вообще только один про­из­во­ди­тель, что "ис­клю­ча­ет га­ран­тии мак­си­маль­но­го ка­че­ства и цены". Ми­ни­стер­ство обо­ро­ны уже ис­поль­зу­ет раздел III для мо­дер­ни­за­ции про­из­вод­ствен­ной линии и пы­та­ет­ся со­здать вто­ро­го по­став­щи­ка.

Кос­ми­че­ские си­сте­мы. Ос­нов­ны­ми про­бле­ма­ми кос­ми­че­ской про­мыш­лен­ной базы на­зва­ны "со­вре­мен­ные ма­те­ри­а­лы для кос­ми­че­ских ап­па­ра­тов, за­щи­щен­ная от ра­ди­а­ции мик­ро­элек­тро­ни­ка, а также спут­ни­ко­вые ком­по­нен­ты и монтаж".

Другие об­ла­сти вклю­ча­ют в себя раз­ра­бот­ку сол­неч­ных па­не­лей: "Для ком­па­ний недо­ста­точ­но кос­ми­че­ско­го биз­не­са, чтобы осу­ществ­лять новые НИОКРы без пра­ви­тель­ствен­ной помощи. Также име­ет­ся про­бле­ма с по­став­щи­ка­ми ва­ку­ум­ных трубок для уси­ли­те­лей на­пря­же­ния и от­сут­ствие по­став­щи­ков клю­че­вых де­та­лей, необ­хо­ди­мых для про­из­вод­ства пре­ци­зи­он­ных ги­ро­ско­пов".

Элек­тро­ни­ка. Пен­та­гон бьет тре­во­гу по поводу рас­ту­щей мощи Китая на рынке пе­чат­ных плат, и доклад про­дол­жа­ет эту тен­ден­цию. В на­сто­я­щее время на США при­хо­дит­ся лишь 5% ми­ро­во­го про­из­вод­ства, что со­став­ля­ет 70-про­цент­ное сни­же­ние с $10 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров в 2000 году до $3 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров в 2015 году. Между тем, почти по­ло­ви­на ми­ро­во­го про­из­вод­ства при­хо­дит­ся на Китай.