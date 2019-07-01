Доклад Пентагона: проблемы оборонного сектора США
Жизненно важный для защиты войск от химических атак компонент, находящиеся на грани банкротства ключевые поставщики авиационных деталей, закрывшийся за два года до того, как об этом узнал Пентагон, ключевой производитель компонентов ракет - это лишь некоторые из ключевых проблем, названные в ежегодном докладе Пентагона о наибольших рисках для оборонно-промышленного сектора.
В докладе подчеркивается, что хотя в целом оборонная промышленность продолжает приносить огромные прибыли, но существуют серьезные проблемы среди поставщиков ключевых компонентов, что может опасно повлиять на способность Америки вести войну.
В ежегодном докладе "Промышленный потенциал", опубликованном Управлением промышленной политики Министерства обороны, сказано, что, несмотря на рост затрат на оружие и боеприпасы, число поставщиков неуклонно снижается. Также отмечается, что в некоторых областях снижается и экспорт оружия.
Например, доля США на мировом рынке экспорта военно-морского вооружения снизилась с 63% в 2007 году до 17% в 2017 году. Также за этот период "усохла потребительская корзина" двух надежных американских клиентов - Пакистана и Южной Кореи: у Пакистана с 31% до 12%, а у Южной Кореи с 78% до 53%.
В ходе исследования был сделан вывод, что правительству необходимо расширить использование своих полномочий по разделу III Закона об оборонном производстве, который позволяет правительству расходовать средства на поддержку ключевых производственных линий, которые в противном случае могут и не выжить.
Вот самые большие проблемы, разбитые по секторам:
Для авиационной промышленности это долгосрочность разработки продуктов и систем, высокие затраты на разработку, а также многочисленные ограничения на производство в авиационном секторе. Эти проблемы присущи крупным оборонным программам, но в докладе также отмечаются серьезные проблемы старения рабочей силы и риски промышленной базы, которая "разделилась на множество подуровней в цепочке поставок, создает дополнительные риски из-за единственных поставщиков".
Поиск квалифицированных инженеров-программистов - еще одна выявленная проблема: "все труднее нанимать квалифицированных и способных инженеров-программистов, что становится критической проблемой для авиапромышленности по мере роста сложности программного обеспечения самолетов".
В докладе говорится, что план Пентагона по постепенному обновлению существующих систем создал "поколение инженеров и ученых, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и строительстве новых, технологически продвинутых боевых машин".
Причем эти проблемы авиационного сектора проявляются и в наземном. "Законодательство и промышленная политика МО требуют, чтобы МО производило все крупнокалиберные орудийные стволы, гаубичные стволы и минометы в одном арсенале МО. Но в арсенале есть только одна производственная линия для всего, и изменения объема заказов привели к отсутствию мощностей для удовлетворения текущих производственных требований", говорится в докладе в качестве примера.
Судостроительный сектор. "Наиболее значительными рисками являются зависимость от поставщиков из одного и единственного источника, нехватка мощностей, отсутствие конкуренции, отсутствие навыков рабочей силы и нестабильный спрос", говорится в докладе.
Отсутствие конкуренции происходит даже самом высоком уровне, где четыре компании контролируют семь верфей, строящих военные корабли, с низким выбором поставщиков таких компонентов как "высоковольтные кабели, движители, клапаны и штуцеры".
В судостроении также имеется проблема с трудовым ресурсом. В докладе приводятся статистические данные Министерства труда, предсказывающие, что между 2018 и 2026 годами будет наблюдаться 6-17-процентное сокращение рабочих мест в США в профессиях, критически важных для судостроительных проектов ВМС "таких как металлосборка, сварка и литье".
Боеприпасы. В докладе выявлены "многочисленные риски и проблемы, включая устаревание материалов и отсутствие избыточных мощностей, отсутствие контроля субподрядчиков, потерю навыков проектирования и производства, производственные пробелы и отсутствие планирования наращивания мощностей, а также устаревание инфраструктуры для производства и тестирования продуктов".
В качестве примера в докладе указывается на переключатель напряжения, используемый в устройствах зажигания и системах аварийного прекращения полета ракет. Несколько лет назад завод, который делал ключевой компонент для переключателя, был куплен другим заводом, который закрыл производство компонента. Пентагон не был в курсе об этом целых два года, а потому неожиданно получил оригинальный сюрприз.
В другом случае два ключевых химических вещества в твердотопливных ракетных двигателях утратили срок годности, их производитель тоже закрылся, и Пентагону пришлось потратить немало времени на поиск нового поставщика.
Химический, биологический и радиоционный секторы. Их работа заключается в производстве средств защиты (респираторы, маски и вакцины) бойцов от соответствующих факторов поражения. Однако в докладе были выявлены серьезные проблемы: отсутствие конкуренции и сомнения в способности промышленной базы обеспечивать текущие требования, что опять же требует немедленного дополнительного финансирования от правительства.
В качестве примера приводится производство пропитанного углеродом ASZM-TEDA1 - уникального оборонного материала. У него вообще только один производитель, что "исключает гарантии максимального качества и цены". Министерство обороны уже использует раздел III для модернизации производственной линии и пытается создать второго поставщика.
Космические системы. Основными проблемами космической промышленной базы названы "современные материалы для космических аппаратов, защищенная от радиации микроэлектроника, а также спутниковые компоненты и монтаж".
Другие области включают в себя разработку солнечных панелей: "Для компаний недостаточно космического бизнеса, чтобы осуществлять новые НИОКРы без правительственной помощи. Также имеется проблема с поставщиками вакуумных трубок для усилителей напряжения и отсутствие поставщиков ключевых деталей, необходимых для производства прецизионных гироскопов".
Электроника. Пентагон бьет тревогу по поводу растущей мощи Китая на рынке печатных плат, и доклад продолжает эту тенденцию. В настоящее время на США приходится лишь 5% мирового производства, что составляет 70-процентное снижение с $10 миллиардов долларов в 2000 году до $3 миллиардов долларов в 2015 году. Между тем, почти половина мирового производства приходится на Китай.
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