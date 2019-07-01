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01.07.2019
Военное обозрение

Индия срочно купила у РФ ракеты "Атака" для сдерживания Пакистана

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Индия на фоне чрезвычайного положения, возникшего в сфере обороны, заказала у России противотанковые ракеты для оснащения своего флота ударных вертолетов Ми-35. Как указывается, данное соглашение было оформлено в рамках закупок оружия Нью-Дели, направленных на сдерживание Пакистана.

Источник изображения: topwar.ru

По данным новостного агентства ANI, стоимостью сделки составила 200 кроров рупий (примерно 29 миллионов долларов). Ее форсирование стало возможным благодаря новому указу, который существенно ускоряет приобретение оружия.

Сделка по приобретению ПТРК была подписана с Россией, учитывая чрезвычайные обстоятельства. В этой связи ожидается, что ракеты будут поставлены в течение трех месяцев после оформления контракта.

- сообщили ANI источники в правительстве государства.

При этом отметим, что в начале июня Нью-Дели объявил, что закупит еще 100 "умных" боеприпасов примерно за 43,2 миллиона долларов у Израиля. Именно они использовались при нападении на расположенные в Пакистане лагеря террористов. Однако о реальном движении в этом направлении пока неизвестно. В отличие от российского оружия, которое Москва в состоянии предоставить в самые сжатые сроки. Напомним, что аналогичным образом Кремль ускоряла Анкара в случае с ЗРК С-400.

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Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
Атака
Ми-35
С-400 Триумф
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