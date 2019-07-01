Минобороны заключило на форуме "Армия-2019" контракты на сумму более 1 трлн рублей

В это число вошли контракты по поставкам истребителей Су-57 в ВКС, вертолетов Ми-28НМ, подлодкам проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М" и другой техники

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Более 45 госконтрактов на сумму свыше 1 трлн рублей заключило Министерство обороны РФ с 27 предприятиями в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.

"В рамках форума Министерством обороны России было подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 трлн рублей", - сказали в военном ведомстве.

Среди них договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России, новейших вертолетов Ми-28НМ, подлодкам проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М" и другой военной и специальной техники.

В Минобороны уточнили, что на полях форума прошло "107 двусторонних встреч, 55 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России". При этом по линии Рособоронэкспорта и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 52 двусторонних встречи.