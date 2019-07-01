Поставки БМП-2М "Бережок" с боевым модулем Б05Я01 набрали обороты

Российские военные развернули поставки БМП-2М "Бережок", до уровня которой проходит модернизацию парк боевых машин пехоты БМП-2. Об этом стало известно изданию Janes со слов источника в военном ведомстве страны. Соответствующая информация была озвучена на площадке оборонной выставки "Армия-2019".

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с соглашением о поставке 540 модернизированных БМП-2М министерству обороны РФ, подписанным осенью 2017 года, мы начали получать БМП "Бережок". В последние месяцы поставки набрали обороты.

- пояснил 27 июня анонимный собеседник.

Военные уже получили 70 единиц БМП-2М, которые были переданы подразделениям.

Министерство обороны пытается сбалансировать бронетанковые возможности своих военных округов.

- указал источник.

В настоящее время БМП-2 являются в своем классе наиболее массовым видом техники в сухопутных войсках РФ. Согласно данным западного Международного института стратегических исследований, их насчитывается около 3000.

В модифицированной версии они оснащаются боевым модулем Б05Я01. Благодаря этому существенно увеличивается огневая мощь машины. Теперь она представлена ПТУР "Корнет", 30-мм пушкой и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М.