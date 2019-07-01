Войти
01.07.2019
Военное обозрение

Поставки БМП-2М "Бережок" с боевым модулем Б05Я01 набрали обороты

716
0
+2

Российские военные развернули поставки БМП-2М "Бережок", до уровня которой проходит модернизацию парк боевых машин пехоты БМП-2. Об этом стало известно изданию Janes со слов источника в военном ведомстве страны. Соответствующая информация была озвучена на площадке оборонной выставки "Армия-2019".

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с соглашением о поставке 540 модернизированных БМП-2М министерству обороны РФ, подписанным осенью 2017 года, мы начали получать БМП "Бережок". В последние месяцы поставки набрали обороты.

- пояснил 27 июня анонимный собеседник.

Военные уже получили 70 единиц БМП-2М, которые были переданы подразделениям.

Министерство обороны пытается сбалансировать бронетанковые возможности своих военных округов.

- указал источник.

В настоящее время БМП-2 являются в своем классе наиболее массовым видом техники в сухопутных войсках РФ. Согласно данным западного Международного института стратегических исследований, их насчитывается около 3000.

В модифицированной версии они оснащаются боевым модулем Б05Я01. Благодаря этому существенно увеличивается огневая мощь машины. Теперь она представлена ПТУР "Корнет", 30-мм пушкой и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
21.01.2019
Министерство обороны России закупит еще более 150 боевых машин пехоты БМП-3
29.12.2018
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
26.09.2018
Какое оружие Азербайджан покупал у России
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
03.10.2017
Лучший в мире боевой модуль "Эпоха" пригодится "Армате" и "Курганцу"
14.04.2015
На Форуме «АРМИЯ-2015» будут продемонстрированы возможности ВиВТ Сухопутных войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:45
  • 1
Американцы рассекретили новую ракету
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"