"Наглое упорство": как в Крыму встретили эсминец США

Заход эсминца США в Черное море сочли в Крыму "наглым упорством"

Крымский парламентарий Юрий Гемпель назвал появление военного эсминца ВМС США в акватории Черного моря "наглым упорством", которое направлено на создание напряженности в международных отношениях. По его мнению, подобные действия со стороны Соединенных Штатов говорят о том, что власти страны не хотят отказываться от "агрессивных планов".

В Крыму считают, что заход американского эсминца "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - прокомментировал ситуацию с военным кораблем Военно-морских сил США Гемпель в разговоре с РИА "Новости".

Он отметил, что за последние годы российские армия и флот обновили свое вооружение, получив технику, которая в разы превосходит американское оружие. Таким образом, считает представитель крымского парламента, страна способна обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России.

"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе", - заключил парламентарий.

Несколькими часами ранее сообщалось, что эсминец ВМС США "Карни" вошел в акваторию Черного моря, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic, передает агентство.

"Карни", по информации Шестого фтора Соединенных Штатов, появился в акватории для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Таким образом, по мнению представителей ВМС США, участие американских кораблей в учениях призвано "повысить региональную стабильность" в Черном море. Всего в маневрах примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Среди стран-участниц есть также Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.

Штаб руководства учений, которые пройдут с 1 по 12 июля, будет находиться в Одессе. Согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов, подписанной еще в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Между тем первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс заход эсминца в акваторию Черного моря назвал демонстрацией силы американского государства.

"Партия войны и партия агрессии - они всегда хотят показать свою значимость, возможности и силы. Они хотят проверить бдительность российских вооруженных сил, нашей системы противовоздушной обороны, готовность военно-морского флота и пограничных войск", - сказал Фикс "Российской газете" отметив, что все на этом и закончится.

По мнению председателя госсовета республики, действия НАТО после возвращения российской делегации в ПАСЕ уже не актуальны.

Он считает, что риторика европейских стран по отношению к России изменилась после принятого организацией решения о восстановлении прав делегатов. "А после встречи президентов США и России, Турции и России можно говорить о новом векторе геополитики. Поэтому следует воспринимать новый заход американского эсминца как отработку своих частных военных тактических задач", - обратил внимание Фикс, сказав, что на такие "мелкие вещи" не стоит обращать внимания.

Тем временем в крымском регионе заметили не только эсминец ВМС США, на борту которого могут располагаться крылатые ракеты "Томагавк", дальность действия которых составляет 1,6 тыс. км.

Неделей ранее у берегов Крыма и над Донбассом, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, были замечены два американских летательных аппарата, которые проводили там разведку.

Один из них - беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk - вылетел в 07:40 по мск с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он пересек болгарское воздушное пространство, после чего провел мониторинг линии разграничения в Донбассе. Там он провел около 3,5 часов, а затем отправился к российскому Черноморскому побережью, передает РИА "Новости".

Второй самолет отправился с того же полигона к южным границам Крыма уже вечером. Высота его полета была равна примерно 8 км, а скорость - 792,5 км/ч.

Как отмечают крымские власти, участившиеся случаи полетов разведывательных иностранных самолетов вызывают некоторую обеспокоенность.

"Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", - сказал депутат крымского парламента Иван Шонус в разговоре с РИА "Новости".

В то же время, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, благодаря уникальной межвидовой группировке войск, созданной в Крыму, не остается "ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России. Группировка, как отметил министр, играет важную роль в обеспечении безопасности в стране.

Ангелина Мильченко