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01.07.2019
ТАСС

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Новейшие комплексы поступят на вооружение после завершения испытаний, отметил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Производство зенитных ракетных комплексов С-500 начинается в России, в ближайшее время они поступят на вооружение, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Параллельно создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в ближайшее время появится", - сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос о том, когда новейшие комплексы поступят на вооружение, Чемезов сказал: "Когда закончат испытания".

Чемезов также отметил, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что успешные испытания системы ПВО С-500 позволяют начать поставки в войска раньше, чем планировалось изначально, военные получат их в ближайшие годы. По его словам, в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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С-400 Триумф
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