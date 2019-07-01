Чемезов заявил, что его звали работать в правительство, но он не хочет в политику

Он рассказал, как во времена службы в разведке ездил по очереди на одной машине с Путиным

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не хочет идти в политику и не считает себя влиятельным человеком.

"Да, были разные предложения, в том числе и в правительство, и возглавить регионы различные", - сказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

"Политиком я не хотел бы быть. Я считаю, что лучше всего делать какие-то конкретные дела, создание вот такой компании, как "Ростех". Это вот конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь, для меня это интересно", - отметил глава госкорпорации.

Он заявил также, что не согласен с утверждениями о том, что является влиятельным человеком и себя таковым не ощущает.

"Мне кажется, это не совсем так, я, по крайней мере, себя не ощущаю влиятельным человеком", - сказал Чемезов.

Также он рассказал, как во времена службы в разведке, познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.