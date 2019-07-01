Войти
01.07.2019
Интерфакс-АВН

Чемезов заявил, что его звали работать в правительство, но он не хочет в политику

729
0
0
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Он рассказал, как во времена службы в разведке ездил по очереди на одной машине с Путиным

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не хочет идти в политику и не считает себя влиятельным человеком.

"Да, были разные предложения, в том числе и в правительство, и возглавить регионы различные", - сказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

"Политиком я не хотел бы быть. Я считаю, что лучше всего делать какие-то конкретные дела, создание вот такой компании, как "Ростех". Это вот конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь, для меня это интересно", - отметил глава госкорпорации.

Он заявил также, что не согласен с утверждениями о том, что является влиятельным человеком и себя таковым не ощущает.

"Мне кажется, это не совсем так, я, по крайней мере, себя не ощущаю влиятельным человеком", - сказал Чемезов.

Также он рассказал, как во времена службы в разведке, познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Похожие новости
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
07.12.2016
Продажи российского оружия достигли пика? (Le Figaro)
10.02.2015
Алмаз в короне воздушно-космической обороны
21.07.2014
Суперсовременная техника нуждается в высококлассном обслуживании
21.02.2012
Рогозин, Чемезов, Гутенев – о проблемах российской "оборонки" и машиностроения и их решении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов
  • 01.07 17:54
  • 2
САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"