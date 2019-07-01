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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Чемезов сообщил о повышении стоимости российского оружия после отказа от расчетов в долларах на 2-3%

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Т-90С ВС Ирака
Т-90С ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Отказ от доллара при оплате контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) привел к увеличению на несколько процентов стоимости российского оружия, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Конечно, есть определенное повышение цены, но это неизбежно, к сожалению", - сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Чемезова, Россия отказалась от доллара при сделках в сфере ВТС из-за западных санкций, повышение цены на 2-3% происходит при конвертации валют.

"Мы уже отказались от оплаты в долларах. Все контракты у нас переведены на национальную валюту", - сказал глава "Ростеха".

Чемезов сказал, что российское оружие покупают за рубли, национальную валюту или используются бартерные схемы.

Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружения, сообщил ранее на этой неделе глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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