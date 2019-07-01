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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Россия намерена удерживать второе место в мировом экспорте оружия и военной техники, и не собирается соперничать в этом с Соединенными Штатами, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

"Такую задачу мы перед собой не ставим. У нас задача стоит хотя бы - держать твердое второе место, потому что объемы, которые продает Америка, и поставляет бесплатно в некоторых случаях, значительно выше наших. Ну и, в общем-то, такой необходимости (...) мы не видим", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о том, когда Россия выйдет на первое место по объёмам продаваемых вооружений.

Глава "Ростеха" также заявил, что РФ пока не планирует продавать перспективные зенитные ракетные системы С-500 "Прометей" и новейшее гиперзвуковое оружие иностранным партнерам.

"Есть у нас современное вооружение, которое пока мы не продаем никому. Только для себя", - сказал Чемезов.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-500
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
01.07.2019 18:32
Цитата, q
Такую задачу мы перед собой не ставим. У нас задача стоит хотя бы - держать твердое второе место, потому что объемы, которые продает Америка, и поставляет бесплатно в некоторых случаях, значительно выше наших.
Более глупого объяснения трудно придумать...
"Мы не будем соперничать с США потому что они  продают значительно больше...."

А то что рост экспорта оружия это дополнительные доходы в бюджет государства, новые высокотехнологичные рабочие места, дополнительные средства в научные разработки,  дополнительные вооружения для отечественных ВС ????
Уж от кого, а от Чемезова никак таких слов не ожидал....
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