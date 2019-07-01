Индия подписала соглашение на срочную закупку у РФ противотанковых ракет для вертолетов на $29 млн - СМИ

Один из четырех полученных Афганистаном из состава ВВС Индии боевых вертолетов Ми-25 (Ми-24Д) (бортовой номер "119") в Кабульском аэропорту, 25.12.2015.

Дели. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Индия подписала соглашение с Россией на срочное приобретение противотанковых ракет для своих ударных вертолетов российского производства Ми-35, сообщил в воскресенье журнал India Today, ссылаясь на источники в индийских ВВС.

Сумма сделки оценивается в почти 29 млн долл.

По данным издания, в рамках контракта поставка ракет и оснащение ими вертолетов должна быть осуществлена в течение трех месяцев "в целях подготовки к чрезвычайным ситуациям".