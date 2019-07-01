Трамп похвастался ядерным оружием и заявил о нежелании применять его
США постоянно модернизируют и дорабатывают имеющееся у них ядерное оружие, однако не имеют желания применить его.Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на базе Осан в Южной Корее в воскресенье, 30 июня.
"Мы полностью модернизируем и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения. Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире", — приводит его слова "РИА Новости".
Американский лидер также рассказал о вкладе в развитие системы ПРО Соединенных Штатов. По его словам, в 2020 году планируется закупить 12 новых военных кораблей, в том числе трех атомных авианосцев, эсминцев, ледоколов и фрегатов.
27 июня и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил об отсутствии намерений у НАТО разместить в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. По его словам, альянс не имеет желания начинать новую гонку вооружений.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что выступает за любой способ сдерживания гонки вооружений. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о заключении трехстороннего ядерного соглашения после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с Москвой.
4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Позднее в июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия России в договоре. Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.
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