Войти
01.07.2019
Известия.ru

Трамп похвастался ядерным оружием и заявил о нежелании применять его

688
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США постоянно модернизируют и дорабатывают имеющееся у них ядерное оружие, однако не имеют желания применить его.Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед военнослужащими на базе Осан в Южной Корее в воскресенье, 30 июня.

"Мы полностью модернизируем и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения. Никогда их не хотим применять, но у нас они лучшие в мире, у нас их больше всего в мире", — приводит его слова "РИА Новости".

Американский лидер также рассказал о вкладе в развитие системы ПРО Соединенных Штатов. По его словам, в 2020 году планируется закупить 12 новых военных кораблей, в том числе трех атомных авианосцев, эсминцев, ледоколов и фрегатов.

27 июня и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил об отсутствии намерений у НАТО разместить в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. По его словам, альянс не имеет желания начинать новую гонку вооружений.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что выступает за любой способ сдерживания гонки вооружений. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о заключении трехстороннего ядерного соглашения после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с Москвой.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Позднее в июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия России в договоре. Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Авианосец
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
01.07.2019
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
25.02.2019
"Оружие уже есть": что угрожает ядерному противостоянию между Россией и США (Focus, Германия)
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:45
  • 1
Американцы рассекретили новую ракету
  • 01.07 20:41
  • 1
Это нужно знать: Азербайджан
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"