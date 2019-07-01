Трамп не приблизился к денуклеаризации Кореи, но хотя бы будет создана двусторонняя группа переговорщиков - Косачев

Он отмечает, что встреча лидеров КНДР и США способствовала снятию остроты ситуации, и "это только всем на пользу"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не приблизился к решению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова, но итогом встречи можно считать договорённость о создании двусторонней группы переговорщиков, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Для президента США Трампа встреча с северокорейским лидером была намного важнее, чем для Ким Чен Ына. Собственно, Трамп этого и не скрывал, благодаря главу КНДР: "Если бы после того, как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете". Этим глава Белого дома выдал и главную задачу краткосрочного саммита: пиар и возможность говорить дома об успехе в отсутствие успеха", - сказал Косачев "Интерфаксу" в воскресенье.

По его мнению, поэтому Трампу "так важно было совершить что-то историческое - в частности, стать первым президентом США, чья нога ступила на северокорейскую землю, показать, что процесс идёт, что у него отличный контакт с Ким Чен Ыном, что он предотвратил конфликт, хотя и не отменил санкции и не продвинулся ни на шаг к своей цели - денуклеаризации полуострова".

"Но главный итог короткой встречи есть: договорённость о создании двусторонней группы переговорщиков, которые будут уполномочены обсуждать именно ядерную тему. Это, конечно, уже серьезнее, чем режим саммитов под камеры", - признал российский парламентарий.

Хотя, по его мнению, "правильнее было бы вернуться в многосторонний формат под эгидой Совбеза ООН". "Но Трампу явно хочется добиться успехов самому, он не любит делиться славой", - сказал сенатор.

Вместе с тем Косачев отметил, что, "по большому счету, проблема действительно лежит больше в двусторонней плоскости: без гарантий со стороны именно Вашингтона никакой денуклеаризации точно не будет".

"Поэтому, как говорится, флаг в руки: если удастся продвинуться в этом, то будем только рады. Хотя что-то мне подсказывает, что без участия третьих сторон, России и Китая, долгосрочных решений проблемы не будет. Но если получится хотя бы снять остроту ситуации (а сама встреча лидеров КНДР и США уже этому способствовала), это только всем на пользу", - отметил глава комитета СФ.

Ранее в воскресенье состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына, она продолжалась около часа. По итогам встречи Трамп заявил, что "это очень легендарно, никто такого не ожидал". Президент США отметил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться. Он подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам. "Важно все сделать правильным образом", - добавил он.