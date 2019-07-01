Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи 15 июля 2018 года.

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - сказал Макрон в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".