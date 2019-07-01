Войти
01.07.2019
Интерфакс-АВН

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

648
0
+4
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи 15 июля 2018 года.
Источник изображения: РИА "Новости"

Петропавловск-Камчатский. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - сказал Макрон в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
07.12.2016
Продажи российского оружия достигли пика? (Le Figaro)
21.07.2014
Суперсовременная техника нуждается в высококлассном обслуживании
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
14.11.2012
С чистого листа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов
  • 01.07 17:54
  • 2
САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"